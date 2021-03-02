ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

От Антарктиды откололся айсберг размером с Нью-Йорк: появилось видео

Новина українською → Антарктида, Вторник 02 марта 2021 18:36
От Антарктиды откололся айсберг размером с Нью-Йорк: появилось видео Фото: от Антарктиды откололся айсберг (Brunt Ice Shelf)
Автор: РБК-Украина

От Антарктиды откололся айсберг площадью 1 270 квадратных километров. Это равно площади американского города Нью-Йорк.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского космического агентства.

Сообщается, что айсберг откололся в конце февраля. Радиолокационные изображения, сделанные миссией Copernicus Sentinel-1, показывают, как он откалывается и быстро удаляется от шельфового ледника Брант.

По словам представителя Европейского космического агентства Марка Дринкуотера, откол айсберга ожидался и прогнозировался еще несколько недель назад.

"В течение следующих месяцев айсберг может отнести быстрым юго-западным прибрежным течением, после чего он сядет на мель или нанесет дополнительный ущерб, столкнувшись с южным шельфовым ледником", - отметил он.

На сегодня айсберг неофициально называют А-74. Он не представляет угрозы для беспилотной исследовательской станции Британской антарктической службы, которую в 2017 году перенесли в более безопасное место.

Напомним, ранее украинские полярники показали аномалию в Антарктиде.

Также сообщалось, что Украина продлила финансирование станции в Антарктиде на три года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Антарктида айсберг
NEWS
Ляшко получил прививку от коронавируса
Ляшко получил прививку от коронавируса
DAILY
Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде