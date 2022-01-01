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В Антарктиде на исследовательской станции произошла вспышка коронавируса

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Суббота 01 января 2022 20:18
В Антарктиде на исследовательской станции произошла вспышка коронавируса Фото: в Антарктиде выявили вспышку коронавируса на исследовательской станции (twitter.com/BrendaDoolin)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Антарктиде на бельгийской научно-исследовательской станции произошла вспышка коронавируса. Специалисты допускают, что причиной мог стать штамм "Омикрон", поскольку все полярники были вакцинированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

По данным издания, с 14 декабря не менее 16 из 25 сотрудников антарктической станции "Принцесса Елизавета" заразились коронавирусом. Как сообщил глава Международного полярного фонда Джозеф Чик, заболевание у них протекает в легкой форме.

"Ситуация не драматична", - уточнил Чик, добавив, что заразившимся коронавирусом сотрудникам было предложено покинуть станцию, но они отказались.

Первый положительный тест на коронавирус на станции был зафиксирован 14 декабря, спустя неделю после их прибытия в Антарктиду. При этом все бельгийские исследователи прошли полный курс вакцинации, а один из них даже принял бустерную дозу.

Специалист, с которым консультировался Полярный секретариат Бельгии, допустил, что вспышка коронавируса на станции могла произойти из-за штамма "Омикрон".

Напомним, в начале октября 2021 года в Антарктиду прибыла первая партия вакцины от коронавируса.

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