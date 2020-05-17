В аннексированном Крыму медики жалуются не неполучение выплат за работу с COVID-19

В аннексированном Крыму работники станции скорой медицинской помощи в Евпатории жалуются не неполучение выплат за работу с COVID-19. Они также не получили надлежащих средств защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как отмечается, медики жалуются, поскольку списки по дополнительным выплатам были предоставлены еще в апреле, но до сих пор никто их не получил. Эту информацию подтвердила "депутат Евпаторийского горсовета" Оксана Таранина.

"Ко мне с коллективным обращением обратились работники Станции скорой медицинской помощи по вопросу реализации их законных прав на обеспечение всеми защитными средствами в это нелегкое время, также обещанными выплатами, о которых говорил президент, но ни средств защиты, ни выплат медики Евпатории так и не получили" - написала она в Facebook со ссылкой на текст коллективного обращения.

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