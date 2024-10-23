В Анкарі стався теракт на оборонному підприємстві: є загиблі та поранені

За інформацією видання, біля воріт оборонного підприємства прогримів вибух, після чого там пролунали постріли. Згідно з непідтвердженою інформацією, перестрілка сталася між нападниками та охороною.

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde uzun namlulu biri kadın en az 3 terörist gözüküyor. pic.twitter.com/Rj2cDNGmE6 - Murat AĞIREL (@muratagirel) Жовтень 23, 2024

На місце події направили велику кількість поліцейських, пожежників та медичні бригади. Персонал підприємства відправили до укриттів.

Журналісти вже опублікували фото, як стверджується, одного з терористів. Він тримає в руках вогнепальну зброю. Ймовірно, нападника вже ліквідували.

"На об'єкті компанії Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) в Кахраманказані (муніципалітет - ред.) в Анкарі було скоєно терористичний напад. На жаль, у нас є жертви та поранені після нападу", - розповів міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая.

Головна прокуратура Анкари вже розпочала розслідування за фактом теракту.