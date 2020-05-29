Ани Лорак в соблазнительной позе захотела найти любовь: желание каждой девушки

Ани Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ани Лорак легла на диван и спела о взаимной любви

Ани Лорак порадовала фанатов не только новой песней "Твоей Любимой", которая вышла в пятницу, 29 мая, но и своей красотой.

Каролина на обложке сингла предстает в соблазнительной позе, как будто с другой стороны объектива находится именно тот мужчина, который после съемки подойдет к Лорак и даст ей той самой страстной любви.

"Быть любимой - это желание каждой девушки. Такое простое желание, но так непросто найти ту самую любовь. Пусть эта песня притянет в вашу жизнь искреннюю, взаимную любовь!" – написала в Instagram украинская певица, которая уже давно живет и дает концерты в России.

Пользователи пришли в восторг от новой песни Ани Лорак и написали в комментариях, что новый сингл окутан нежностью, чувственностью и душевностью.

"Чувствуется, что поет девушка, которая любит и любима! Счастья Вам! А песня легкая, весенняя, и уже в сердце", - отметили фанаты певицы в комментариях.

Скриншоты комментариев

Напомним, ранее мы писали о том, что Ани Лорак поразила фанатов своим счастливым видом.

А также рассказывали о том, что дочка Ани Лорак пожелала людям не болеть и скорейшего окончания пандемии.

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Автор: Анна Шиканова