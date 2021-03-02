Ангола первая в Южной Африке получила COVID-вакцины через механизм COVAX

Во вторник, 2 марта, Ангола получила вакцину от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX. Таким образом, Ангола стала первой страной в южной части Африки, которая получила препарат в рамках инициативы.
Самолет с 624 тысячами доз вакцины AstraZeneca прибыл в ангольскую столицу Луанду.
"Первоочередное внимание будет уделяться работникам здравоохранения и уязвимым группам с высоким риском COVID-19", - говорится в сообщении.
Напомним, Украина также должна получить вакцину от коронавируса в рамках механизма COVAX. В организации UNICEF рассказали, когда вакцина приедет в Украину.
Кроме того, Всемирная организация здравоохранения создала механизм выплаты компенсаций за побочные эффекты от применения вакцин от коронавируса. Компенсацию будут выплачивать гражданам 92 бедных стран-членов глобальной программы COVAX.
Также РБК-Украина писало, что Европейский союз удвоит свой вклад в глобальный механизм COVAX.