В Англії підліток з ножем напав на дітей: є загиблі і поранені

Шестеро з поранених дітей і двоє дорослих перебувають в критичному стані.

За підозрою у вбивстві та замаху на вбивство заарештовано 17-річного хлопця.

Поліція заявила, що мотивація нападу "незрозуміла", але він не розглядається як пов'язаний з тероризмом.

Принц і принцеса Уельські назвали напад "жахливим і огидним", додавши, що вони посилають "любов, думки та молитви всім причетним".

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сказав: "Я знаю, що вся країна глибоко шокована тим, що вони побачили і почули. Я знаю, що говорю від імені всіх у всій країні, кажучи, що наші думки та співчуття з жертвами, їхніми родинами, друзями та суспільством, і майже неможливо уявити горе, яке вони переживають, і травму, що вони проходять".