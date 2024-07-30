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В Англії підліток з ножем напав на дітей: є загиблі і поранені

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Двоє дітей загинули і дев'ятеро отримали поранення в результаті жорстокого нападу з ножем на дитячу танцювальну майстерню в англійському місті Саутпорт. Також поранено двох дорослих, які намагалися захистити дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Шестеро з поранених дітей і двоє дорослих перебувають в критичному стані.

За підозрою у вбивстві та замаху на вбивство заарештовано 17-річного хлопця.

Поліція заявила, що мотивація нападу "незрозуміла", але він не розглядається як пов'язаний з тероризмом.

Принц і принцеса Уельські назвали напад "жахливим і огидним", додавши, що вони посилають "любов, думки та молитви всім причетним".

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сказав: "Я знаю, що вся країна глибоко шокована тим, що вони побачили і почули. Я знаю, що говорю від імені всіх у всій країні, кажучи, що наші думки та співчуття з жертвами, їхніми родинами, друзями та суспільством, і майже неможливо уявити горе, яке вони переживають, і травму, що вони проходять".

 

Нагадаємо, на початку червня Верховна Рада схвалила у другому читанні проект закону №6393-д щодо запобігання насильству та унеможливлення жорстокого поводження з дітьми. Крім того, у парламенті було зареєстровано законопроект №9400 щодо запобігання та протидії насильству стосовно дітей.

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Діти