Англия задействует военных в кампании по ревакцинации от COVID

"Мы привлекли 41 военного планировщика, охватывающего все регионы Англии, чтобы помочь с логистикой и планированием", - заявил министр.

Центры вакцинации в Англии не будут работать в Рождество, но правительство намерено обеспечить их работу в течение всего праздничного сезона.

"У нас будет еще больше центров вакцинации, мы собираемся открыть все центры вакцинации семь дней в неделю по крайней мере на 12 часов в день... некоторые из них работают 24 часа", - сказал Джавид.

В Англии насчитывается около 3 тысяч случаев заболевания "Омикроном", 10 человек находятся в больнице, но Джавид предупредил, что "всегда существует задержка" между заражением и госпитализацией.

"Мы снова находимся в гонке между вакциной и вирусом", - добавил он.