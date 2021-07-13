Англия отменит карантин несмотря на резкий рост заболеваемости COVID-19

По словам Джонсона, это "правильный момент для продолжения", поскольку школы закрываются на летние каникулы.

Он пояснил, что хотя риск всплеска заболеваемости остается, законодательные ограничения будут заменены рекомендации, чтобы граждане носили маски в местах скопления людей и в общественном транспорте.

Завершающий этап смягчения карантина в Англии означает, что все ограничения на социальные собрания будут сняты, а социальная дистанция отменена. Ночные клубы могут открыться впервые с марта прошлого года и больше не будет ограничений для посещения концертов, театров, свадеб или спортивных мероприятий.

Однако, в ночные клубы и развлекательных заведений, которые вмещают большое количество людей будут пускать только с паспортом вакцинации.

По последним данным, 87% взрослого населения Великобритании получили первую дозу вакцины против COVID-19, а 66% - обе.

В то же время за последние недели количество больных коронавирус значительно возросло и составило 30 тысяч новых случаев за сутки.