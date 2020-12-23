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В Англии вновь ужесточают карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Автор: Роман Тверденко

В Англии вновь ужесточают карантин. Самый высокий четвертый уровень ограничений введут с 26 декабря.

Об этом рассказал министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

С субботы самый жесткий уровень карантина введут в ряде регионов на юге и востоке Англии. Также будут ужесточены ограничения в регионах с более слабым карантином.

С 26 декабря высший уровень карантина введут в графствах Хэмпшир, Норфолк, Саффолк, Кембриджшир, Западный Сассекс и Восточный Сассекс. Все эти регионы сейчас находятся на втором уровне карантина.

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Также правительство планирует ужесточать карантин в других местах, где действуют более мягкие ограничения. По плану чиновников, на первом уровне карантина останется только архипелаг Силли, где проживает менее 2,3 тысяч человек.

Напомним, ранее в Лондоне и в двух графствах на юго-востоке Англии - Эссексе и Кенте ввели четвертый уровень карантина.

Ограничения, введенные в регионах Британии, связаны с увеличением заболеваемости COVID-19, а также новым типом коронавируса, который, предположительно, распространяется на 70% быстрее.

Кроме того, правительства Уэльса и Шотландии вводят локдаун на новогодние праздники.

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