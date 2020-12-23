ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Англии вновь ужесточают карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Англия, Среда 23 декабря 2020 20:17
В Англии вновь ужесточают карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
Фото: Мэтт Хэнкок (flickr.com)
Автор: Роман Тверденко

В Англии вновь ужесточают карантин. Самый высокий четвертый уровень ограничений введут с 26 декабря.

Об этом рассказал министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

С субботы самый жесткий уровень карантина введут в ряде регионов на юге и востоке Англии. Также будут ужесточены ограничения в регионах с более слабым карантином.

С 26 декабря высший уровень карантина введут в графствах Хэмпшир, Норфолк, Саффолк, Кембриджшир, Западный Сассекс и Восточный Сассекс. Все эти регионы сейчас находятся на втором уровне карантина.

Также правительство планирует ужесточать карантин в других местах, где действуют более мягкие ограничения. По плану чиновников, на первом уровне карантина останется только архипелаг Силли, где проживает менее 2,3 тысяч человек.

Напомним, ранее в Лондоне и в двух графствах на юго-востоке Англии - Эссексе и Кенте ввели четвертый уровень карантина.

Ограничения, введенные в регионах Британии, связаны с увеличением заболеваемости COVID-19, а также новым типом коронавируса, который, предположительно, распространяется на 70% быстрее.

Кроме того, правительства Уэльса и Шотландии вводят локдаун на новогодние праздники.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Коронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь