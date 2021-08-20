В Англии уток возят на роскошном внедорожнике Rolls-Royce Cullinan

В Гудвуде на территории предприятия Rolls-Royce поселилось семейство уток. Руководство компании взяло новых "жителей" под опеку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании Rolls-Royce.
Еще весной у озера на территории производственного комплекса британского автопроизводителя Rolls-Royce в Гудвуде (Юго-Восточная Англия) были найдены 15 утят, которых оставила мама. Птенцов доставили в ближайшую ветеринарную клинику, где они выросли до размера взрослых особей под присмотром специалистов.
После консультаций отдела маркетинга с ветврачами сотрудники Rolls-Royce приняли решение поселить выводок взрослых уток там же на прудах на территории автозавода. Каскад озер является важным элементом системы по устойчивому охлаждению предприятия. Интересно, что на водоеме ранее поселили восемь спасенных птиц того же вида.
Напомним, весной 2021 года Rolls-Royce также искал в свой коллектив пчеловода. Британский автопроизводитель разместил небольшое количество ульев вокруг собственных прудов и намеревался использовать полученный мед в своих столовых, а также продавать его небольшими порциями в качестве оригинального сувенира.
Напомним, Skoda показала самую быструю Octavia в мире. Автомобиль с макимальной скоростью 365 км/ч был построен для рекордных заездов по дну высохшего озера Бонневиль в США.
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