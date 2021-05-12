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В Англии, Северной Ирландии и Шотландии не было ни одной смерти от COVID за сутки

Автор: Даша Харченко

В Англии, Северной Ирландии и Шотландии за сутки, 10 мая, не было зафиксировано смертей от коронавируса. В то же время в Уэльсе зафиксировано четыре летальных случая.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что "уровень тревоги" из-за коронавируса в Британии значительно снизился.

Это означает, что хотя вирус все еще циркулирует, уровень его передачи не является высоким или не растет экспоненциально.

По последним данным, в Британии треть взрослого населения уже полностью вакцинировался от коронавируса, а две трети жителей страны получила одну из двух доз препарата.

Напомним, 2 мая в Ливерпуле в рамках пилотного проекта британского правительству прошел масштабный концерт. На нем не требовали надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

Также Великобритания - страна, которая сегодня формально не запрещает въезд украинцам. Несмотря на это, туристический поток в это государство из Украины практически остановился. Одна из причин - сложные условия пересечения границы, которые делают возможным разве что только поездки первой необходимости. Читайте детали в материале РБК-Украина.

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