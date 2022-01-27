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В Англии отменили практически все COVID-ограничения

Автор: Иванна Шовкун

С четверга, 27 января, в Англии отменили почти все карантинные правила. Послабление стало возможным благодаря масштабной кампании вакцинации усиливающими дозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Так, еще с 19 января было отменено правило социального дистанцирования. С 20 января школьникам разрешили не пользоваться масками. А уже сегодня в Англии отменяется обязательное использование COVID-сертификата в качестве пропуска на массовые мероприятия.

Ношение масок на мероприятиях остается на рассмотрении организаторов. Это касается и сертификатов. Но обязательными маски оставили для общественного транспорта в Лондоне. Однако рекомендация использовать маску в людных местах и ​​в закрытых помещениях сохраняется.

"Вакцины и тестирование обеспечили нам один из самых высоких в Европе уровень защиты, позволяющий теперь вернуться к "плану А" и вернуть больше свободы… Однако, учась "жить с вирусом", мы должны понимать, что он пока никуда не делся, так что если вы еще не сделали этого - приглашаем прийти на вашу первую или усиливающую прививку", - отметил министр здравоохранения Саджид Джавид.

Напомним, в Германии впервые зарегистрировано более 200 000 новых случаев коронавируса за один день. Это новый рекорд с начала пандемии.

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