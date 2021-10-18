В Англии одобрили новое лекарство от астмы: помогает от COVID-19

Национальная служба здравоохранения в Англии одобрила препарат, который считается очень важным в лечении неконтролируемой астмы. Также его применяют в борьбе с коронавирусом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Национальный институт здравоохранения и передового опыта (NICE) рекомендовал дупилумаб некоторым пациентам, у которых астма не поддается лечению обычными методами.
Препарат из семейства препаратов, которые также используются для лечения COVID. Также его назначают при тяжелой экземе и риносинусите.
линические испытания показали, что дупилумаб снижает частоту возникновения приступов астмы. Это позволяет уменьшить почти вдвое количество стероидов для экстренной помощи в сочетании со стандартными ингаляторами.
воспаление и головные боли. Реже препарат может вызывать серьезные аллергические реакции.
Напомним, что в США просят разрешить использование таблеток от коронавируса. Решение будут принято после того, как изучат всю информацию о препарате.