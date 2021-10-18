UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Англии одобрили новое лекарство от астмы: помогает от COVID-19

Автор: Наталья Скороход

Национальная служба здравоохранения в Англии одобрила препарат, который считается очень важным в лечении неконтролируемой астмы. Также его применяют в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Национальный институт здравоохранения и передового опыта (NICE) рекомендовал дупилумаб некоторым пациентам, у которых астма не поддается лечению обычными методами.

Препарат из семейства препаратов, которые также используются для лечения COVID. Также его назначают при тяжелой экземе и риносинусите.

линические испытания показали, что дупилумаб снижает частоту возникновения приступов астмы. Это позволяет уменьшить почти вдвое количество стероидов для экстренной помощи в сочетании со стандартными ингаляторами.

воспаление и головные боли. Реже препарат может вызывать серьезные аллергические реакции.

Напомним, что в США просят разрешить использование таблеток от коронавируса. Решение будут принято после того, как изучат всю информацию о препарате.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания