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В Англии напали на главного врача страны

Автор: Даша Харченко

В столице Англии Лондоне двое неизвестных мужчин пытались поиздеваться с главного врача страны Криса Витти. Полиция расследует инцидент.

Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье в лондонском парке Святого Джеймса.

На обнародованном видео видно, что Витти пытался избежать конфронтации с незнакомыми мужчинами, однако те не давали чиновнику пройти и издевались из него.

Полиция расследует инцидент.

Глава правительства Британии Борис Джонсон назвал этот инцидент шокирующим.

"Я осуждаю поведение этих негодяев. Наши трудолюбивые государственные служащие не должны сталкиваться с такой травлей на наших улицах, и мы не собираемся этого терпеть", - написал Джонсон в Twitter.

Ранее Витти публично обвинили во лжи общественности относительно ситуации с пандемией коронавируса.

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Великобритания