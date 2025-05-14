Андрій Білоус залишив посаду директора "Молодого театру" після секс-скандалу: деталі

Нагадаємо, у січні 2025 року колишня студентка Софія Сапожник звинуватила Андрія Білоуса у сексуальних домаганнях. Після цього схожі випадки анонімно підтвердили понад 40 інших осіб.

У лютому режисера на місяць відсторонили від роботи. Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 153 ККУ (сексуальне насильство).

Проте вже у березні Білоус відновив виконання обов'язків очільника "Молодого театру" (його повернення відбулось після завершення місячного відсторонення, запровадженого на тлі звинувачень у сексуальних домаганнях).​

Після цього комісія КМДА рекомендувала розірвати з ним контракт на підставі втрати довіри, проте Департамент культури не схвалював остаточного рішення.​

Тим часом сам Білоус відкидав будь-які звинувачення на свою адресу та назвав їх частиною спланованої кампанії, спрямованої на його усунення та захоплення контролю над театром.

Крім того, він наголошував, що у Департаменту культури КМДА немає правових підстав для відсторонення або звільнення його з посади.​

Повернення режисера до "Молодого театру" викликало обурення серед громадськості та працівників закладу, які вимагали справедливого розслідування та забезпечення безпечного робочого середовища.

Наприкінці квітня у Києві ініціювали петицію з вимогою звільнити Білоуса та директора Департаменту культури КМДА Сергія Анжияка з посад, які вони обіймають (на підставі втрати довіри до першого та бездіяльності другого).