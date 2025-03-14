Андрій Білоус після секс-скандалу повертається в "Молодий театр". Українці обурюються

Режисер Андрій Білоус після відсторонення від роботи у "Молодому театрі" через секс-скандал повертається до виконання своїх обов'язків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію головної режисерки Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Тамари Трунової у Facebook та заяви акторів "Молодого театру".

Що відомо про повернення Білоуса

Режисерка Трунова, яка з самого початку секс-скандалу навколо Андрія Білоуса висвітлює цю тему у себе в соцмережах, повідомила 14 березня, що він повернувся до виконання своїх обов'язків у "Молодому театрі". Пізніше це журналістам підтвердив сам Білоус, а також актори театру.

"Станом на 14 березня, як і раніше, у Департаменту культури КМДА немає правових підстав для відсторонення або звільнення мене з посади", - сказав Білоус.

Нагадаємо, що Білоус з 2012 року працює директором-художнім керівником Київського національного академічного "Молодого театру", але на фоні звинувачень у сексуальних домаганнях 10 лютого 2025 року його відсторонили від виконання обов'язків до 13 березня, поки велося слідство. При цьому Департамент культури його відсторонив на підставі його власної заяви.

Також стало відомо, що вранці 14 березня співробітники театру зустрілися з директором департаменту культури КМДА Сергієм Анжияком. Він закликав "ставитися з повагою до кожного члена колективу, щоб зберегти цей театр". Він також повідомив, що знову отримав скаргу щодо мобінгу, але не вказав від кого, посилаючись на конфіденційність.

Пост Трунової (скриншот)

Анжияк заявив, що комісія, яка розглядала скарги на Білоуса, вже підготувала висновки, але поки нема розуміння, як деякі рекомендації реалізувати, наприклад гендерне співвідношення складу акторів у виставах. Тому він додатково зустрінеться комісією 18 березня, щоб зʼясувати ці деталі.

Також чиновник пропонує розробити етичний кодекс театру, влаштовувати освітні тренінги про права людини та створити комітет для розгляду справ, повʼязаних з дискримінаційною поведінкою.

Додамо, що після оприлюднення цієї інформації українці почали масово обурюватися через повернення Білоуса на посаду.

Реакція українців на повідомлення по повернення Білоуса (скриншот)

Деталі скандалу із Білоусом

Наприкінці січня 2025 року режисера "Молодого театру" та викладача КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса звинуватили у сексуальних домаганнях. Першою про це заявила колишня студентка Софія Сапожник, стверджуючи, що викладач надсилав їй непристойні повідомлення та вимагав інтимні фото.

Після цього інші студентки і підлеглі актриси також розповіли про його неприпустиму поведінку – анонімне опитування зібрало понад 40 свідчень.

Спочатку університет не коментував ситуацію, але згодом відсторонив Білоуса на час розслідування. У "Молодому театрі" довго мовчали, проте потім 46 працівників публічно підписали спільну заяву, де закликали звільнити режисера.

4 лютого КМДА заявила, що не може усунути Білоуса без рішення суду, але після відкриття кримінального провадження поліцією та протестів акторів та активістів під "Молодим театром" у Києві та Оперним театром у Львові пообіцяла відсторонити режисера. Йому інкримінували сексуальне насильство, але остаточне рішення має ухвалити суд.

Також зазначимо, що сам Білоус усі звинувачення відкидав і заявляв, що проти нього "тривалий час ведеться організована кампанія, метою якої є його усунення з посади в театрі та отримання контролю над приміщенням театру, який успішно функціонує".

Активісти у Львові вимагали відсторонити Білоуса від обов'язків (фото: Facebook/Людмила Пуляєва)