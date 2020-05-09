ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Андре Тан раскрыл, у кого из украинских звезд самый противный характер (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.05.2020 - 20:57
Андре Тан раскрыл, у кого из украинских звезд самый противный характер (видео)
Андре Тан (Фото: РБК-Украина)

Андре Тан назвал знаменитостея, с которыми ему очень трудно работать

Знаменитый украинский дизайнер Андре Тан стал гостем шоу Оли Поляковой, которое она организовала в сети в период карантина. В своеобразной игре Королевы ночи "Правда или действие" успешный модельер сделал несколько громких признаний и раскрыл, с кем из звезд ему крайне тяжело работать.

Но и сама певица не осталась в долгу - Полякова также высказалась о своих конфликтных ситуациях с ярчайшими представителями шоу-биза.

"Сдали друг другу все! Сделали подтяжку лица, шляпку из сметаны и столько всего наговорили...! Андре Тан рассказал, за что его били в детстве, у кого из звезд самый противный характер, а я - про свой давний конфликт со Светой Лободой..." - подписала Оля видео в своем Instagram.

Отвечая на вопрос о "проблемных" заказчиках, которые изрядно потрепали нервы и причинили моральные "травмы на производстве", Андре Тан выделил Наталью Могилевскую и Таисию Повалий. Этих знаменитых певиц дизайнер теперь просто отказывается одевать.

Дело в том, что работать с успешными артистами часто бывает делом неблагодарным, отметил модельер. Андре объяснил, что у звезд чрезмерные требования, и не редко бывает так, что такие преференции не отвечают его личному вкусу. Мастер ненавидит такие ситуации в работе.

Также Тан перечислил "грехи" звезд: они жадные, сами не знают, чего хотят, начинают тебе указывать.

"Ты пришла к Андре Тану, или я пришел к Оле Поляковой?" - эмоционально отметил дизайнер.

Андре Тан раскрыл секрет, почему длительное сотрудничество с Могилевской впоследствии стало для него мучением.

"Мы как бы дружили. Я к ней домой приходил. Но при этом, когда мы что-то шили, то она считала, что она лучший дизайнер нашей страны", - рассказал он.

Еще на одну украинскую знаменитость Таисию Повалий модельер обиделся после того, как певица не осталась полностью довольна результатом его работы. Она заказала сразу несколько платьев из натурального шелка, а потом на примерке попросила все расшить на 1 миллиметр. Просьба вызвала у Андре возмущение, так как все труды сошли на нет.

После этого Тан отдал ей эти платья даром, и через некоторое время увидел Повалий в своих нарядах на каком-то светском мероприятии.

Видео: Андре Тан назвал певиц с которыми ненавидит работать

Напомним, что ранее Андре Тан рассказал, почему боится заглядывать в сумку супруги.

Теги Новости Украины Андре Танновости шоу-бизнеса
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь