Андре Тан раскрыл, у кого из украинских звезд самый противный характер (видео)

Андре Тан (Фото: РБК-Украина)

Андре Тан назвал знаменитостея, с которыми ему очень трудно работать

Знаменитый украинский дизайнер Андре Тан стал гостем шоу Оли Поляковой, которое она организовала в сети в период карантина. В своеобразной игре Королевы ночи "Правда или действие" успешный модельер сделал несколько громких признаний и раскрыл, с кем из звезд ему крайне тяжело работать.

Но и сама певица не осталась в долгу - Полякова также высказалась о своих конфликтных ситуациях с ярчайшими представителями шоу-биза.

"Сдали друг другу все! Сделали подтяжку лица, шляпку из сметаны и столько всего наговорили...! Андре Тан рассказал, за что его били в детстве, у кого из звезд самый противный характер, а я - про свой давний конфликт со Светой Лободой..." - подписала Оля видео в своем Instagram.

Отвечая на вопрос о "проблемных" заказчиках, которые изрядно потрепали нервы и причинили моральные "травмы на производстве", Андре Тан выделил Наталью Могилевскую и Таисию Повалий. Этих знаменитых певиц дизайнер теперь просто отказывается одевать.

Дело в том, что работать с успешными артистами часто бывает делом неблагодарным, отметил модельер. Андре объяснил, что у звезд чрезмерные требования, и не редко бывает так, что такие преференции не отвечают его личному вкусу. Мастер ненавидит такие ситуации в работе.

Также Тан перечислил "грехи" звезд: они жадные, сами не знают, чего хотят, начинают тебе указывать.

"Ты пришла к Андре Тану, или я пришел к Оле Поляковой?" - эмоционально отметил дизайнер.

Андре Тан раскрыл секрет, почему длительное сотрудничество с Могилевской впоследствии стало для него мучением.

"Мы как бы дружили. Я к ней домой приходил. Но при этом, когда мы что-то шили, то она считала, что она лучший дизайнер нашей страны", - рассказал он.

Еще на одну украинскую знаменитость Таисию Повалий модельер обиделся после того, как певица не осталась полностью довольна результатом его работы. Она заказала сразу несколько платьев из натурального шелка, а потом на примерке попросила все расшить на 1 миллиметр. Просьба вызвала у Андре возмущение, так как все труды сошли на нет.

После этого Тан отдал ей эти платья даром, и через некоторое время увидел Повалий в своих нарядах на каком-то светском мероприятии.

Видео: Андре Тан назвал певиц с которыми ненавидит работать

Напомним, что ранее Андре Тан рассказал, почему боится заглядывать в сумку супруги.