За аналогом вакцини. Прем'єр Естонії запропонувала новий механізм постачання Україні зброї

Прем'єр зазначила, що країни ЄС повинні дати сигнал європейським оборонним підприємствам для збільшення темпів виробництва. На її думку, постачати зброю Україні можна за аналогом вакцин.

"Думаю, всі ми подивилися, що у нас є на складах, але ми маємо робити більше, і ми маємо надіслати чіткий сигнал оборонної промисловості Європи - виробляти більше. Я думала, що ми можемо використовувати механізм, схожий на той, що застосовувався у випадку вакцин. Тобто європейські країни виділятимуть кошти, Європейська комісія закуповуватиме, а потім її відправлятимуть безпосередньо в Україну", - сказала Каллас.

Вона зазначила, що кожний сумнів та відкладене рішення "збільшує ціну", а запропонована ініціатива прискорить військову допомогу, яку Україна зможе отримати протягом місяців, а не років.

Каллас також прокоментувала питання винищувачів для України. Вона зазначила, що Естонія не має таких літаків, але очікує, що рішення буде ухвалене.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас розкритикувала Міжнародний олімпійський комітет (МОК) за рішення повернути російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання.

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