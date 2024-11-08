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В Амстердамі поліція затримала понад 60 людей через напад на ізраїльських фанатів

П'ятниця 08 листопада 2024 20:48
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В Амстердамі поліція затримала понад 60 людей через напад на ізраїльських фанатів Фото: на ізраїльських фанатів напали в Амстердамі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Амстердамі поліція розпочала розслідування нападів на ізраїльських футбольних фанатів у ніч проти 8 листопада. Правоохоронці затримали понад 60 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian і Newsru.co.il.

Нідерландська поліція заявила про початок "масштабного розслідування численних інцидентів із застосуванням насильства" після того, як ізраїльських футбольних фанатів побили антисеміти.

Правоохоронці уточнили, що внаслідок інцидентів п'ятеро постраждалих було доставлено до лікарень. При цьому 62 людей було затримано.

За даними поліції, немає жодних доказів "викрадення або захоплення заручників", але поліція "перевіряє повідомлення".

При цьому літак із ізраїльськими фанатами вже приземлився в ізраїльському аеропорту "Бен-Гуріон".

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Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар вже провів зустріч із міністром юстиції та внутрішньої безпеки Нідерландів Девідом ван Вілом.

Під час зустрічі Саар наголосив на необхідності провести ретельне розслідування всіх інцидентів, щоб покарати тих людей, які були причетні до нападів.

За словами ізраїльського міністра, поліція його країни готова надати допомогу колегам з Амстердама у зборі свідчень ізраїльтян, на яких нападали антисеміти.

Міністр юстиції Нідерландів підтримав таку пропозицію.

Напади на футбольних фанів

Нагадаємо, вчора, 7 листопада, футбольний клуб з Амстердама "Аякс" грав із "Маккабі" з Тель-Авіва в рамках Ліги Європи.

На ізраїльських уболівальників, які приїхали до Амстердаму підтримати "Маккабі", напали антисемітські угруповання. Ізраїль надіслав до Нідерландів літаки, щоб забрати фанатів.

Більш детально про напад на вболівальників - у матеріалі РБК-Україна.

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