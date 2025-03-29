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В Амстердамі чоловік напав на людей із ножем: як із цим пов'язана Україна

Фото: в Амстердамі українець напав на людей із ножем (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Невідомий напав на людей із ножем в Амстердамі й поранив п'ятьох людей. Він виявився українцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

"Поліція Амстердама встановила особу чоловіка, який, імовірно, завдав ножових поранень п'ятьом людям недалеко від площі Дам", - ідеться в статті.

Як виявилося, ним був 30-річний українець із Донецької області.

"У вівторок чоловік постане перед слідчим суддею. Це визначить, чи залишиться він під вартою довше. Поліція поки що не може нічого сказати про мотиви злочину", - зазначають журналісти.

"Є підстави для негайного розслідування всіх сценаріїв", - заявив головний прокурор.

Затримати підозрюваного було складно

Як зізнаються в поліції, було складно встановити особу підозрюваного, оскільки під час арешту в нього було виявлено документи, що засвідчують особу, на кілька імен.

Він також дістав поранення і проходив лікування в пенітенціарній лікарні в Схевенінгені.

Напад на людей в Амстердамі

У четвер увечері, 27 березня, чоловік напав із ножем на кількох людей в Амстердамі, причина нападу невідома.

Учора, 28 березня, четверо постраждалих все ще перебували в лікарні. Двоє з них дістали серйозні поранення.

Інші випадки нападів на людей у Європі

Нагадаємо, у січні у парку німецького міста Ашаффенбург невідомий з ножем напав на перехожих. Було відомо про поранених та загиблих.

А в листопаді 2024 року в тому ж Амстердамі поліція розпочала розслідування нападів на ізраїльських футбольних фанатів. Правоохоронці затримали понад 60 людей.

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Амстердам