В Амстердаме во время COVID-протеста произошли столкновения с полицией

Демонстранты собрались на Музейной площади, а затем прошли в Вестерпарк. Муниципалитет, со своей стороны, разрешил манифестацию из-за того, что она была договорена заранее. Впрочем, количество участников акции было превышено, в связи с чем их призвали держаться на расстоянии 1,5 метров друг от друга.

"Полиция будет действовать поэтапно против людей, которые игнорируют запрет на демонстрации. Все должны покинуть Музейную площадь", - заявили в муниципалитете.

Количество пострадавших в результате столкновения с полицией пока неизвестно.Также были совершены и аресты.