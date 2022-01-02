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В Амстердаме во время COVID-протеста произошли столкновения с полицией

Автор: Сергей Пышкин

Несмотря на строгие карантинные меры, в Амстердаме состоялась акция против коронавирусных ограничений. В результате столкновения с правоохранителями - пострадали протестующие, однако их количество пока неизвестно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Демонстранты собрались на Музейной площади, а затем прошли в Вестерпарк. Муниципалитет, со своей стороны, разрешил манифестацию из-за того, что она была договорена заранее. Впрочем, количество участников акции было превышено, в связи с чем их призвали держаться на расстоянии 1,5 метров друг от друга.

"Полиция будет действовать поэтапно против людей, которые игнорируют запрет на демонстрации. Все должны покинуть Музейную площадь", - заявили в муниципалитете.

Количество пострадавших в результате столкновения с полицией пока неизвестно.Также были совершены и аресты.

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