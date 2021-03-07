В Амстердаме устроили вечеринку на 1300 человек ради COVID-эксперимента

В Амстердаме провели эксперимент, пригласив на вечеринку 1300 добровольцев. Хотят понять возможность безопасного проведения массовых мероприятий в условиях пандемии коронавируса.
Об этом сообщает Parool.nl.
В субботу вечером самую большую крытую арену Ziggo Dome пришли 1300 человек на часовой DJ-сет. Всех участников вечеринки разделили на пять "бульбашек" по 250 человек и еще одну из 50 человек, в каждой из которых действовали разные правила.
Целью этого эксперимента было проверить и выяснить, как можно проводить массовые мероприятия вроде клубных вечеринок в условиях продолжающейся пандемии. Исследователи выяснят, как коронавирус может распространяться при различных правилах в помещениях, включая привычный близкий контакт между людьми на танцевальных вечеринках без масок и социальной дистанции.
Ранее сообщалось, что власти Нидерландов изменили правила по тестам на коронавирус для авиапассажиров из стран с высоким риском заражения, среди которых и Украина. Для вылета в страну возможны две опции тестирования.
Также, в среду утром возле центра по тестированию на COVID-19 в нидерландском городе Бовенкарспел (провинция Северная Голландия) прогремел взрыв. В результате никто не пострадал.