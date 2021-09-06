В Амстердаме прошла массовая акция протеста против коронавирусных ограничений

В столице Нидерландов Амстердаме десятки тысяч людей вышли на акцию протеста против коронавирусных ограничений. Митинг состоялся мирно.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW.
Отмечается, что участники акции протестовали против введения сертификата вакцинации, который с 20 сентября нужно будет предъявлять при посещении кафе и ресторанов, кинотеатров, спортивных мероприятий и фестивалей. Также протестующие критиковали правительство из-за недостатка жилья и других проблем.
Во время демонстрации, протестующие танцевали и били в барабаны, а также держали в руках воздушные шарики.
По словам организаторов, на акции протеста ожидалась участие 50 тысяч человек. Местные власти призывали людей не присоединяться к демонстрации, поскольку в ней участвуют слишком много людей.
Напомним, что у здания парламента Литвы прошел митинг против ограничений для непривитых людей. Участники акции протетса требовали отмены "паспортов возможностей" и отставки правительства.