В Амстердаме проходит массовая демонстрация против COVID-политики правительства

"Участники многотысячной акции протеста, которые выступают против ограничений из-за коронавируса, в Амстердаме начали совместный марш по городу с Музейной площади... По предварительной оценке, это несколько тысяч человек", - пишет издание.

К протесту присоединились фермеры со своими претензиями к правительству. Часть из них приехали на акцию на тракторах.

Из-за акции протеста уже изменили движение нескольких трамвайных маршрутов.

В мэрии призвали людей протестовать "мирно и ответственно" и не пренебрегать противоэпидемическими правилами безопасности. Полиция объявила районы собраний зонами повышенного риска, что означает, что правоохранители имеют право превентивно останавливать людей для проверки.