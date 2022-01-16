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В Амстердаме проходит массовая демонстрация против COVID-политики правительства

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Нидерланды, Воскресенье 16 января 2022 17:52
В Амстердаме проходит массовая демонстрация против COVID-политики правительства Фото: ношение масок в Европе (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В Амстердаме несколько тысяч человек вышли в центр города на протест против политики правительства для сдерживания эпидемии коронавируса. К протесту присоединились фермеры со своими претензиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

"Участники многотысячной акции протеста, которые выступают против ограничений из-за коронавируса, в Амстердаме начали совместный марш по городу с Музейной площади... По предварительной оценке, это несколько тысяч человек", - пишет издание.

К протесту присоединились фермеры со своими претензиями к правительству. Часть из них приехали на акцию на тракторах.

Из-за акции протеста уже изменили движение нескольких трамвайных маршрутов.

В мэрии призвали людей протестовать "мирно и ответственно" и не пренебрегать противоэпидемическими правилами безопасности. Полиция объявила районы собраний зонами повышенного риска, что означает, что правоохранители имеют право превентивно останавливать людей для проверки.

Напомним, в Европе ужесточают правила ношения масок в связи с зимней волной COVID-19 и распространением нового штамма "Омикрон".

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