Ампутовано руку та ногу: українські бійці "затрьохсотили" генерала РФ

Цієї ночі українські війська атакували колону противника в Курській області. Внаслідок удару генерал російських військ Абачев отримав важкі поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО)

"У ніч з 16 на 17 серпня українські підрозділи завдали вогневого ураження по колоні противника на трасі Рильськ - Хомутові Курської області РФ", - йдеться у повідомленні.

Як інформують в ГУР, внаслідок удару серйозних поранень зазнав генерал-лейтенант Абачев, який є заступником командувача угруповання військ "Сєвер" ЗС РФ.

"Літаком військово-транспортної авіації пораненого терміново доставили до Центрального клінічного шпиталю імені Вишневського в Москві. Унаслідок поранень Абачеву ампутовано руку та ногу", - додали у розвідці.

У ГУР наголосили, що "за кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата".