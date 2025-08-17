Ампутовано руку та ногу: українські бійці "затрьохсотили" генерала РФ
Цієї ночі українські війська атакували колону противника в Курській області. Внаслідок удару генерал російських військ Абачев отримав важкі поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО)
"У ніч з 16 на 17 серпня українські підрозділи завдали вогневого ураження по колоні противника на трасі Рильськ - Хомутові Курської області РФ", - йдеться у повідомленні.
Як інформують в ГУР, внаслідок удару серйозних поранень зазнав генерал-лейтенант Абачев, який є заступником командувача угруповання військ "Сєвер" ЗС РФ.
"Літаком військово-транспортної авіації пораненого терміново доставили до Центрального клінічного шпиталю імені Вишневського в Москві. Унаслідок поранень Абачеву ампутовано руку та ногу", - додали у розвідці.
У ГУР наголосили, що "за кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата".
Нагадаємо, що на початку липня у Курській області було ліквідовано так званого "героя Росії", заступника головнокомандувача Військово-морського флоту (ВМС) Михайла Гудкова.
Відповідну інформацію підтвердив губернатор Примор'я Олег Кожем'яко.