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Американцам советуют не ездить в Украину из-за коронавируса и конфликта с РФ

Автор: Наталья Скороход

Гражданам США советуют отменить поездки в Украину. Такую рекомендацию опубликовал Госдепартамент США.

Об этом идет речь в распоряжении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

В США расценивают уровень опасности для своих граждан в Украине, как красный (четвертый уровень). Это значит, что американцам лучше не путешествовать в Украину. Причиной называют высокий уровень коронавируса, а также опасную ситуацию в Крыму и на востоке Украины.

"Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовали Уведомление о четвертом уровне угрозы для путешествий в Украину из-за COVID-19, что указывает на очень высокий уровень COVID-19 в стране", - говорится в сообщении.

Кроме того, американские власти просят не ездить своих граждан в Крым и на оккупированные территории Луганской и Донецкой области.

В частности, о Крыме говорится, что там имеется обширное военное присутствие Российской Федерации.

"Оккупационные власти продолжают злоупотреблять и произвольно сажают в тюрьмы иностранцев и местное население, особенно тех, кто считается противником российской оккупации полуострова", - говорится в сообщении.

Поэтому "правительство США запрещает своим сотрудникам выезжать в Крым и не может оказывать экстренные услуги гражданам США в Крыму".

Что касается Луганской и Донецкой области, то его нельзя посещать из-за вооруженного конфликта.

"Силы под руководством России продолжают контролировать районы Донецкой и Луганской областей, где продолжающийся вооруженный конфликт привел к гибели более 13 000 человек. Людям, в том числе гражданам США, угрожали, задерживали или похищали в течение нескольких часов или дней после того, как их останавливали на контрольно-пропускных пунктах, контролируемых силами под руководством России", - говорится в сообщении.

Напомним, в США хотят увеличить ежегодную военную помощь Украине. Одобрения такого законопроекта ожидают в Сенате.

Ранее сообщалось, что в США произошла трагедия. В Нью-Йорке мужчина устроил стрельбу в магазине.

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