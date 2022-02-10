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В американской школе произошла стрельба

Автор: Анна Полисученко

В средней школе в американском городе Баффало, что в штате Нью-Йорк произошла стрельба. Ранения получили два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Неизвестный на парковке достал пистолет и произвел несколько выстрелов. В результате инцидента пострадали школьник и охранник.

По словам заместителя комиссара полиции Джозефа Грамальи, после занятий на парковке возле школы произошла ссора, которая переросла в стрельбу. В результате были ранены двое: ученик и охранник. Подростку потребовалась срочная операция. Охранник был ранен в ногу, угрозы его жизни нет.

Стрелявший остается на свободе, его ищет полиция.

Во время стрельбы в школе находились около 100 человек.

Находящийся неподалеку от школы Государственный колледж Буффало отменил вечерние занятия и посоветовал студентам оставаться дома.

Ранее мы писали, что в Калифорнии обстреляли автобус: есть погибший и пострадавшие.

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