В американской школе произошла стрельба

В средней школе в американском городе Баффало, что в штате Нью-Йорк произошла стрельба. Ранения получили два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Неизвестный на парковке достал пистолет и произвел несколько выстрелов. В результате инцидента пострадали школьник и охранник.
По словам заместителя комиссара полиции Джозефа Грамальи, после занятий на парковке возле школы произошла ссора, которая переросла в стрельбу. В результате были ранены двое: ученик и охранник. Подростку потребовалась срочная операция. Охранник был ранен в ногу, угрозы его жизни нет.
Стрелявший остается на свободе, его ищет полиция.
Во время стрельбы в школе находились около 100 человек.
Находящийся неподалеку от школы Государственный колледж Буффало отменил вечерние занятия и посоветовал студентам оставаться дома.
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