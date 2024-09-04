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В американському штаті Джорджія сталася стрілянина в школі, є жертви

Ілюстративне фото: поліція США (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В американському штаті Джорджія у середу, 4 вересня, сталася стрілянина в школі. Невідомий відкрив вогонь по старшокласниках, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, щонайменше чотири людини були вбиті й ще близько 30 отримали поранення в результаті стрілянини в середній школі "Апалачі" в Віндері, штат Джорджія.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Поки що його особа не встановлена й не відомо, чи навчається він у цій школі.

Тим часом пресслужба Білого дому повідомила, що президента США Джо Байдена оповістили про трагічний інцидент. Адміністрація президента координує роботу з федеральними й місцевими службами.

Нагадаємо, 13 липня під час мітингу в Пенсільванії стріляли у колишнього президента США Дональда Трампа. Було кілька вистрілів й одна з куль зачепила вухо Трампа. Детальніше про замах - у матеріалі РБК-Україна.

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