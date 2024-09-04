В американському штаті Джорджія сталася стрілянина в школі, є жертви

Як повідомляється, щонайменше чотири людини були вбиті й ще близько 30 отримали поранення в результаті стрілянини в середній школі "Апалачі" в Віндері, штат Джорджія.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Поки що його особа не встановлена й не відомо, чи навчається він у цій школі.

Тим часом пресслужба Білого дому повідомила, що президента США Джо Байдена оповістили про трагічний інцидент. Адміністрація президента координує роботу з федеральними й місцевими службами.