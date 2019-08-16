В США произошла стрельба в университете Алабамы, есть жертвы

Два человека погибли и трое пострадали в результате стрельбы возле университета Алабамы в США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Post.

Полиция обнаружила, что один человек был смертельно ранен, когда они приехали на вызов вечером, 15 августа. Еще один умер по дороге в больницу.

Сообщается, что врачи оценивают состояние двоих пострадавших как тяжелое, жизни еще одного человека ничего не угрожает. Информации о задержании стрелка пока нет.

Фото с места проишествия (www.alabamanews.net)



Ректор Государственного университета Алабамы Квинтон Росс заявил, что стрельба произошла не на территории университетского кампуса, а около зданий неподалеку.

"Мы были уверены, что этот инцидент со стрельбой на самом деле произошел не в кампусе, а в близлежащих районах", - сказал он.

Отмечается, что работники университета все еще работают с полицейскими, чтобы определить детали этого инцидента.

Полицейские допускают, что подозреваемый мог быть в розыске.

Напомним, в марте в США произошла стрельба в Центральном университете штата Мичиган. Тогда погибло два человека.

Аналогичная ситуация случилась в школе в штата Колорадо, в результате которой пострадали два человека.

Добавим, 13 августа в Днепре произошла стрельба на территории детской спортшколы. Мужчина пришел к школе и начал стрелять в сторону людей, которые стояли рядом.