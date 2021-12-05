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На американском круизном лайнере произошла вспышка COVID. На борту более 3000 человек

Автор: Дмитрий Левицкий

На американском круизном лайнере Norwegian Cruise Line произошла вспышка коронавирус. На борту лайнера находятся более 3200 человек, включая экипаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Лайнер в конце ноября вышел из порта Нового Орлеана и уже в эти выходные должен вернуться в Луизиану. В течение прошлой недели лайнер успел побывать в Белизе, Гондурасе и Мексике.

Сейчас известно, что положительный тест на коронавирус сдали десять человек на борту лайнера. Сейчас на судне объявлен карантин и изоляция в соответствии с протоколами.

Отмечается, что всех людей, которые сейчас находятся на борту лайнера, проверят на коронавирус перед высадкой в порту Нового Орлеана. Каждый, у кого найдут коронавирус, отправится лечиться домой или самоизолируется в помещении, которое предоставит круизная компания.

Американские чиновники не разглашают информацию о состоянии заболевших людей на борту лайнера.

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