Американский военный погиб после крушения истребителя и заправщика в Японии

Фото: истребитель США (timesofsandiego.com)

Состояние другого найденного оценивается как хорошее

После крушения истребителя F/А-18 и самолета-заправщика KC-130 у берегов Японии было найдено тело погибшего американского военнослужащего. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Корпуса морской пехоты США в Facebook.

Причина смерти не уточняется. Состояние другого найденного оценивается как хорошее. Поиски еще пяти человек продолжаются.

Ранее сообщалось, что был найден один из американских военнослужащих, еще шесть пропали без вести. Американского военнослужащего спасли Морские силы самообороны Японии, поисково-спасательная операция продолжается.

"Министерство обороны Японии заявило, что морские силы спасли одного из семи морских пехотинцев, которые находились на борту двух самолетов во время инцидента", - сообщило агентство.

Напомним, возле Японии потерпели крушение во время заправки над морем два самолета Корпуса морской пехоты США. Крушение самолета-заправщика KC-130 и истребителя-бомбардировщика F/A 18 произошло около 2:00 по местному времени, на борту обоих самолетов находились семь человек.