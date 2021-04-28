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Американский корабль открыл предупредительную стрельбу из-за иранских катеров

Новина українською → Персидский залив, Среда 28 апреля 2021 04:45
Американский корабль открыл предупредительную стрельбу из-за иранских катеров Фото: инцидент произошел в Персидском заливе (@US Navy/Twitter)
Автор: Даша Харченко

Американский патрульный корабль Firebolt открыл предупредительный огонь из-за приближения иранских катеров. Инцидент произошел в Персидском заливе.

Об этом говорится в сообщении ВМС США.

К американским кораблям приблизились иранские катера Военно-морских сил Корпуса Стражей Исламской Революции (ВМС КСИР). Они подошли к судам ВМС США на расстояние 62 метров

Два американских корабля - Firebolt и Baranoff - проводили операции по обеспечению безопасности в международных водах.

"Экипажи направили несколько предупреждений по радиосвязи и громкоговорителям, но суда ВМС КСИР продолжили маневры на близком расстоянии. После этого экипаж Firebolt произвел предупредительные выстрелы, и суда ВМС КСИР отошли на безопасное расстояние от американских судов", - говорится в сообщении.



Ранее стало известно, что американский патрульный катер класса Legend USCGC Hamilton вошел в Черное море. Он будет поддерживать американских союзников и партнеров в Черноморском регионе.

После чего Черноморский флот Российской Федерации начал следить за действиями корабля Hamilton береговой охраны США.

Ранее Россия закрыла акваторию Крыма для иностранных кораблей. Ограничения будут действовать до конца октября.

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