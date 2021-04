Американский корабль открыл предупредительную стрельбу из-за иранских катеров

К американским кораблям приблизились иранские катера Военно-морских сил Корпуса Стражей Исламской Революции (ВМС КСИР). Они подошли к судам ВМС США на расстояние 62 метров



Два американских корабля - Firebolt и Baranoff - проводили операции по обеспечению безопасности в международных водах.

"Экипажи направили несколько предупреждений по радиосвязи и громкоговорителям, но суда ВМС КСИР продолжили маневры на близком расстоянии. После этого экипаж Firebolt произвел предупредительные выстрелы, и суда ВМС КСИР отошли на безопасное расстояние от американских судов", - говорится в сообщении.

.@US5thFleet has released video and images of an April 2nd unprofessional interaction by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps Navy in #ArabianGulf. pic.twitter.com/0tGJbffFJR