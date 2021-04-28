Американский корабль открыл предупредительную стрельбу из-за иранских катеров
Американский патрульный корабль Firebolt открыл предупредительный огонь из-за приближения иранских катеров. Инцидент произошел в Персидском заливе.
Об этом говорится в сообщении ВМС США.
К американским кораблям приблизились иранские катера Военно-морских сил Корпуса Стражей Исламской Революции (ВМС КСИР). Они подошли к судам ВМС США на расстояние 62 метров
Два американских корабля - Firebolt и Baranoff - проводили операции по обеспечению безопасности в международных водах.
"Экипажи направили несколько предупреждений по радиосвязи и громкоговорителям, но суда ВМС КСИР продолжили маневры на близком расстоянии. После этого экипаж Firebolt произвел предупредительные выстрелы, и суда ВМС КСИР отошли на безопасное расстояние от американских судов", - говорится в сообщении.
.@US5thFleet has released video and images of an April 2nd unprofessional interaction by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps Navy in #ArabianGulf. pic.twitter.com/0tGJbffFJR— U.S. Navy (@USNavy) April 27, 2021
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После чего Черноморский флот Российской Федерации начал следить за действиями корабля Hamilton береговой охраны США.
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