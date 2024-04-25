Американський корабель збив балістичну ракету хуситів у Червоному морі

Зазначається, що американські військові відбили дві атаки хуситів, знищивши чотири ударні безпілотники і балістичну ракету.

"Корабель коаліції успішно вразив одну протикорабельну балістичну ракету над Аденською затокою. Ракета, ймовірно, була націлена на судно MV Yorktown, що йде під прапором США, з 18 американськими і чотирма грецькими членами екіпажу. Ні США, ні комерційні судна не повідомили про травми. ", - йдеться у повідомленні CENTCOM.

Було встановлено, що ракета та дрони становлять безпосередню загрозу для США, коаліції та торгових суден у регіоні. Зазначається, що знищення повітряних цілей хуситів робляться виключно для захисту свободи судноплавства та підвищення безпеки міжнародних вод для судів США, коаліції та торгових суден.