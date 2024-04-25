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Американський корабель збив балістичну ракету хуситів у Червоному морі

Фото: американський корабель збив балістичну ракету хуситів у Червоному морі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Хусіти намагалися атакувати кораблі та торгові судна США, але в результаті злагодженої роботи сил міжнародної коаліції атаку бойовиків було відбито.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

Зазначається, що американські військові відбили дві атаки хуситів, знищивши чотири ударні безпілотники і балістичну ракету.

"Корабель коаліції успішно вразив одну протикорабельну балістичну ракету над Аденською затокою. Ракета, ймовірно, була націлена на судно MV Yorktown, що йде під прапором США, з 18 американськими і чотирма грецькими членами екіпажу. Ні США, ні комерційні судна не повідомили про травми. ", - йдеться у повідомленні CENTCOM.

Було встановлено, що ракета та дрони становлять безпосередню загрозу для США, коаліції та торгових суден у регіоні. Зазначається, що знищення повітряних цілей хуситів робляться виключно для захисту свободи судноплавства та підвищення безпеки міжнародних вод для судів США, коаліції та торгових суден.

Що передувало

Після вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю, хусити регулярно намагаються здійснювати атаки на судна у Червоному морі. Так, на початку квітня американські військові заявили про знищення чотирьох безпілотних літальних апаратів, які хусити запустили у напрямку торгових суден у Червоному морі.

Крім того, 23 березня винищувачі з авіаносця ВМС США "Дуайт Д. Ейзенхауер" завдали удару по трьом підземним сховищам у районах Ємену, які знаходяться під контролем хуситів. За даними ЗМІ, Китай фінансує атаки хуситів на судна у Червоному морі.

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