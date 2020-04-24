Американские сенаторы просят ООН расследовать работу ВОЗ по коронавирусу

Ведущие республиканцы в Сенате США обратились к Организации Объединенных Наций с просьбой провести независимый обзор ответных мер Всемирной организации здравоохранения на пандемию коронавируса. Об этом пишет Reuters.

Республиканцы в Сенате считают, что ВОЗ во главе с Тедросом Аданом Гебреесусом проявила "замечательное уважение" к Китаю.

"Похоже, что во время этой пандемии ВОЗ оказала замечательное уважение правительству Китая. Восстановление доверия к ВОЗ ... потребует большей прозрачности, подотчетности и реформы", - написали сенаторы-республиканцы.

В письме на имя Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша сенаторы - во главе с Джимом Ришем, председателем комитета Сената по иностранным делам - указали, что группа по расследованию должна быть создана немедленно. А результаты работы этой группы должны будут "включать промежуточную оценку эффективности работы ВОЗ на сегодняшний день" и рекомендации для реформ.

Несмотря на то, что в письме сенаторы косвенно раскритиковали ВОЗ, они заняло менее конфронтационную позицию, чем президент Дональд Трамп, который на прошлой неделе приостановил финансирование. Трамп обвинил ВОЗ в "содействии дезинформации" Китая, заявив, что это бездействие, вероятно, привело к более сильной вспышке пандемии.

Напомним, по состоянию на вечер пятницы, 24 апреля, в США зафиксировали более 50 тысяч летальных исходов в результате осложнений от коронавируса. Треть умерших в штатах составляют жители Нью-Йорка (16 388 человек).