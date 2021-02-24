Американские производители COVID-вакцин планируют произвести 240 млн доз в марте

Речь идет об фармацевтических компаниях Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.

"Pfizer и Moderna - две компании, которых вакцины от COVID-19 уже имеют разрешение на экстренное использование в США, пообещали предоставить в целом 220 млн доз, доступных для отгрузки до конца марта", - говорится в сообщении.

Кроме того, компания Johnson&Johnson, которая ожидает соответствующего разрешения от американского регулятора, в тот же срок готова произвести 20 млн доз препарата от коронавируса. Сейчас она может отгрузить почти 4 млн доз.

"Если на этой неделе мы получим разрешение на экстренное использование, мы надеемся, что сделаем свой вклад в скорейшее прекращение этой пандемии", - заявил вице-президент по медицинским вопросам J&J Ричард Нетлз.