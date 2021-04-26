Американские фармкомпании опасаются утечки технологий вакцин в Россию

Американские фармацевтические компании, производящие вакцины от коронавируса нового типа, опасаются возможных утечек в Россию и Китай. Они могут использовать технологию матричной рибонуклеиновой кислоты.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники .

По данным издания, беспокойство производителей связано с позицией администрации президента США Джо Байдена по вопросу возможного временного отказа от патентов на препараты от коронавируса.

Как считают источники, после отказа от патентов России и Китай якобы смогут использовать в своих интересах технологию матричной рибонуклеиновой кислоты (м-РНК), на которой основано большинство американских вакцин от коронавируса. Данная технология может быть использована и для других препаратов, подчеркивается в материале.

Компании Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna и Novavax, занимающиеся разработкой и производством вакцин от коронавируса, данную информацию изданию не прокомментировали. Белый дом на запрос о комментарии не ответил.