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Американские фармкомпании опасаются утечки технологий вакцин в Россию

Новина українською → Вашингтон, Понедельник 26 апреля 2021 02:49
Американские фармкомпании опасаются утечки технологий вакцин в Россию Фото: США опасаются возможных утечек данных о вакцинах (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Американские фармацевтические компании, производящие вакцины от коронавируса нового типа, опасаются возможных утечек в Россию и Китай. Они могут использовать технологию матричной рибонуклеиновой кислоты.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, беспокойство производителей связано с позицией администрации президента США Джо Байдена по вопросу возможного временного отказа от патентов на препараты от коронавируса.

Как считают источники, после отказа от патентов России и Китай якобы смогут использовать в своих интересах технологию матричной рибонуклеиновой кислоты (м-РНК), на которой основано большинство американских вакцин от коронавируса. Данная технология может быть использована и для других препаратов, подчеркивается в материале.

Компании Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna и Novavax, занимающиеся разработкой и производством вакцин от коронавируса, данную информацию изданию не прокомментировали. Белый дом на запрос о комментарии не ответил.

Напомним, Евросоюз подпишет крупнейшее соглашение с производителем вакцины Pfizer. Там хотят закупить вакцину на несколько лет вперед для вакцинации жителей ЕС от коронавируса.

В то же время международная инициатива по распределению вакцин COVAX назвала следующую дату поставки препарата Pfizer в Украину. После 17 мая ожидаются поставки 473 850 доз.

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