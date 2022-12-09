Американські інвестори просять Раду підтримати будівництво вітроелектростанцій

Рада директорів та компаній-членів Американської торгівельної палати в Україні звернулася з листом до голови Верховної ради, голів комітетів щодо прийняття законопроекту №8191, який передбачає продовження строку для реалізації проектів вітрової енергетики в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний лист палати.
Як зазначається в листі, компанії-члени Палати висловили підтримку цій законодавчій ініціативі, що вплине на збереження інвестиційного клімату і підтримає інвесторів галузі відновлювальної енергетики в умовах війни.
За інформацією палати, до кінця 2022 року національні та іноземні інвестори планували побудувати та ввести в експлуатацію в Україні вітроелектростанції сукупною встановленою потужністю близько 800 МВт.
"Але через збройну агресію Росії проти України інвестори не можуть завершити відповідні проекти до кінця 2022 року", - пояснюється в листі.
Як зазначається, розроблений Міненерго проект закону №8191 передбачає: продовження строку дії техумов на приєднання об’єктів ВДЕ до електромереж - до 31 грудня 2023 року; додаткову можливість продовження техумов до 31 грудня 2024 року, продовження на два роки строку для будівництва та введення в експлуатацію вітроелектростанцій для продажу електроенергії за "зеленим" тарифом.
"Компанії-члени палати звертаються до народних депутатів з проханням якнайшвидше розглянути і сприяти прийняттю проекту Закону №8191 в першому читанні за основу та в другому - в цілому", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що вітрова генерація може покращувати енергозабезпечення України під час дефіциту потужності в енергосистемі.
За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.
Також Володимир Зеленський заявляв, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.
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