Американські інвестори просять Раду підтримати будівництво вітроелектростанцій

Як зазначається в листі, компанії-члени Палати висловили підтримку цій законодавчій ініціативі, що вплине на збереження інвестиційного клімату і підтримає інвесторів галузі відновлювальної енергетики в умовах війни.

За інформацією палати, до кінця 2022 року національні та іноземні інвестори планували побудувати та ввести в експлуатацію в Україні вітроелектростанції сукупною встановленою потужністю близько 800 МВт.

"Але через збройну агресію Росії проти України інвестори не можуть завершити відповідні проекти до кінця 2022 року", - пояснюється в листі.

Як зазначається, розроблений Міненерго проект закону №8191 передбачає: продовження строку дії техумов на приєднання об’єктів ВДЕ до електромереж - до 31 грудня 2023 року; додаткову можливість продовження техумов до 31 грудня 2024 року, продовження на два роки строку для будівництва та введення в експлуатацію вітроелектростанцій для продажу електроенергії за "зеленим" тарифом.

"Компанії-члени палати звертаються до народних депутатів з проханням якнайшвидше розглянути і сприяти прийняттю проекту Закону №8191 в першому читанні за основу та в другому - в цілому", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що вітрова генерація може покращувати енергозабезпечення України під час дефіциту потужності в енергосистемі.

За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.

Також Володимир Зеленський заявляв, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.