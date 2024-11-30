Американські експерти реконструювали розстріли Майдану: що виявили докази

Розстріли протестувальників, зокрема злочини 20 лютого 2014 року, були детально задокументовані на фото, на відео, та за допомогою інших засобів. Навіть попри те, що частину доказів було знищено чи приховано, матеріалів у слудства було достатньо, каже адвокат.

"Не було необхідності відтворювати події та доводити їх. Слідчі мали унікальну можливість детально встановити обстановку подій за епізодами Майдану та інші об’єктивні обставини злочинів. В тому числі по ключових злочинах, таких як терористичний акт 20 лютого на Інститутській, який призвів до масової загибелі та поранення людей", - зазначає співрозмовник.

Фото: Реконструкція розстрілів 20 лютого 2014 року (скріншот з сайту maidan.situplatform.com)

Наявність великої кількості фото- та відеодоказів розстрілів дозволила провести 3D-реконструкцію подій 20 лютого із залученням американських фахівців.

У 2018 році студія SITU Research Наукового центру з прав людини Університету Карнегі-Меллона створила реконструкцію розстрілів 20 лютого, каже Віталій Титич.

Американські фахівці використали інноваційні підходи: синхронізацію відео за звуковими відбитками, автоматизовану геолокацію та аудіоаналіз пострілів. У процесі реконструкції створили часову шкалу подій із відеодоказами та 3D-моделі, що відтворюють смертельні поранення трьох протестувальників.

Завдяки аналізу медичних експертиз вдалося встановити траєкторії куль, відстань і сектор, з якого велися постріли. Отримані дані підтвердили, що смертельні постріли були зроблені з позицій, зайнятих бійцями "Беркута".

Попри це, додає адвокат, через 11 років після вчинення злочинів справедливості так і не досягнуто: більшість винних уникнули покарання. Зокрема, через публічно відомі факти протидії з боку вищих посадових осіб правоохоронних органів і судів а також через законодавчі моменти.