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Amazon оштрафовали за ненадлежащее информирование о заболеваемости COVID

Автор: Анастасия Рокитна

Amazon выплатит штраф в размере 500 тысяч долларов и находится под наблюдением властей Калифорнии. Компания ненадлежащим образом уведомила работников и органы здравоохранения о новых случаях COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.

По словам прокурора Калифорнии Роба Бонта, компания демонстрировала исторически рекордный рост продаж с удвоением стоимости акций и не смогла должным образом уведомить складских работников и местные органы здравоохранения о количестве случаев заболевания COVID-19.

"Это часто лишало их возможности эффективно отслеживать распространение вируса", - заявил он.

По его словам, это решение является первым в своем роде в США и соответствует закону штата о праве на информацию, который вступил в силу в прошлом году.

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