Алжир зафиксировал первый случай заражения новым вариантом "Омикрона"

В Алжире зарегистрировали первый случай заражения новым вариантом штамма "Омикрон". Речь идет о его подтипе BA.2.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Алжир сообщил о своем первом случае быстро распространяемого субварианта штамма "Омикрон" BA.2", - говорится в сообщении.
По официальным данным, в североафриканской стране за минувшие сутки зарегистрировано 1742 новых случаев коронавируса и 10 смертей.
В результате чего общее количество случаев заболевания достигло 249 310 и 6 555 смертей.
Напомним, по данным британских ученых, вариант BA.2 штамма "Омикрон" может распространяться быстрее других подтипов. Его называют "скрытым".
Добавим, вариант "Омикрона" BA.2 также был обнаружен в Дании.