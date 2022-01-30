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Алжир зафиксировал первый случай заражения новым вариантом "Омикрона"

Автор: Мария Кучерявец

В Алжире зарегистрировали первый случай заражения новым вариантом штамма "Омикрон". Речь идет о его подтипе BA.2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Алжир сообщил о своем первом случае быстро распространяемого субварианта штамма "Омикрон" BA.2", - говорится в сообщении.

По официальным данным, в североафриканской стране за минувшие сутки зарегистрировано 1742 новых случаев коронавируса и 10 смертей.

В результате чего общее количество случаев заболевания достигло 249 310 и 6 555 смертей.

Напомним, по данным британских ученых, вариант BA.2 штамма "Омикрон" может распространяться быстрее других подтипов. Его называют "скрытым".

Добавим, вариант "Омикрона" BA.2 также был обнаружен в Дании.

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