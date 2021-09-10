Алмазы в динамиках: электрический кроссовер BMW iX получил необычную аудиосистему

Новый кроссовер BMW iX станет первым электрическим автомобилем, который получил аудиосистему Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound мощностью 1615 Вт.

BMW iX оснащен тремя высокочастотными динамиками с алюминиевым куполом, пятью среднечастотными динамиками из арамидного волокна, и двумя высокочастотными динамиками с алмазным куполом. Пара твитеров действительно используют искусственные алмазы в своей конструкции из-за жесткости материала.

Минимально деформируясь, ромбовидные купола практически не влияют на воспроизводимый звук, что обеспечивает максимально чистое звучание композиций. Они также имеют спиральные каналы за куполами твитеров, которые рассеивают отраженные звуковые волны, исходящие от задней части динамика.

Еще восемь динамиков интегрированы как в передние, так и в задние подголовники, которые можно индивидуально отрегулировать для индивидуального прослушивания звука. Электрический кроссовер также получил два сабвуфера под задними сиденьями.

Плюс впервые Bowers & Wilkins установила в машине 4D-шейкеры, которые призваны усилить восприятие басов даже на низкой громкости. iX приводится в движение тремя моторами, которые в совокупности производят 516 л.с. и764 Нм.