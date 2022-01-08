В Алматы в ходе протестов погиб 22-летний израильский гражданин. Министерство иностранных дел Израиля оказывает содействие в транспортировке его тела в Израиль для похорон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post .

"Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что 22-летний израильтянин по имени Леван Когеашвили был убит в Алматы, Казахстан, в пятницу во время акции протеста", - пишет издание.

СМИ также сообщает, что МИД Израиля находится в контакте с родителями погибшего и оказывает содействие в транспортировке его тела в Израиль для похорон.