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Альфа Форекс, Робофорекс, InstaForex или FxPro? В МОФТ назвали лучшего Форекс брокера

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Среда 29 декабря 2021 10:27
Альфа Форекс, Робофорекс, InstaForex или FxPro? В МОФТ назвали лучшего Форекс брокера

Финансовые эксперты МОФТ осуществили комплексную проверку брокерских компаний — изучили и проанализировали более 100 базовых параметров их работы. На основании полученных результатов был сформирован объективный рейтинг Форекс брокеров 2021.

Результаты исследования МОФТ — ТОП-5 лучших Форекс брокеров

Лидером рынка Форекс в России осталась компания Альфа Форекс. Наличие лицензии ЦБ РФ, а также выгодные торговые условия продолжают привлекать к ней внимание новых крупных инвесторов. Таким образом, Альфа Форекс стабильно наращивает торговые обороты и лидирует на российском рынке.

В первую пятерку мирового рейтинга вошли:

  1. RoboForex. Компания продемонстрировала наивысший общий балл и преимущество перед конкурентами по всем базовым параметрам. Рекордные результаты в Робофорекс были зафиксированы по второй и третьей функциональным группам — финансовой и клиентской.
  2. InstaForex. Эта компания продолжила активно наращивать обороты торгов и клиентскую базу, за счет чего улучшила свою позицию в рейтинговой таблице, составив серьезную конкуренцию как компании Forex4you, так и EXNESS. Кроме этого, отзывы об InstaForex клиентов компании и рост общего балла по сервисной группе параметров брокера демонстрируют то, что в InstaForex повысился уровень качества обслуживания клиентов.
  3. Forex4you. Компания уступила всего 0,1 балла своему основному сопернику — InstaForex. Forex4you существенно нарастила торговые обороты за счет привлечения новых инвесторов, поэтому смогла удержаться в первой тройке лидеров рынка Форекс, однако ее мощностей не хватило для того, чтобы противостоять давлению со стороны InstaForex.
  4. FXPro. Благодаря эффективной стратегии развития компания вошла в первую пятерку лучших Форекс брокеров с практически 100% приростом торговых оборотов. Увеличив свой доход почти в два раза, FXPro опередила EvoTrade и любезно уступила свою позицию EXNESS, которая, по итогам исследования, получила шестое место в Форекс рейтинге МОФТ.
  5. EvoTrade. Эта компания продолжает демонстрировать стабильный прирост по всем группам параметров. Так показатели EvoTrade по экономической и финансовой группам выросли на 10%, по клиентской группе параметров фиксируется прирост в 15%, а сервисная и репутационная группы в сумме продемонстрировали рост показателей на 20% по сравнению с результатами прошлого исследования.

Группы параметров методологии МОФТ для проверки брокеров

  • Группа №1. Экономическая — 18 параметров.
  • Группа №2. Финансовая — 22 параметра.
  • Группа №3. Клиентская — 27 параметров.
  • Группа №4. Сервисная — 23 параметра.
  • Группа №5. Репутационная — 17 параметров.

Комплексное экспертное исследование брокеров по методологии МОФТ с точностью фиксирует внутреннее положение дел в каждой компании, выявляет их сильные и слабые стороны, в результате формируется независимый и объективный рейтинг лучших Форекс брокеров.

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