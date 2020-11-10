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Албания на три недели вводит комендантский час из-за COVID-19

Автор: РБК-Украина

В связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в Албании на три недели вводят комендантский час. Меры будут действовать по всей стране.

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Об этом пишет exit.al.

Сообщается, что с 11 ноября всем гражданам запрещено покидать свои дома с 22:00 до 06:00. Бары и рестораны также будут закрыты с 22:00 до 06:00, за исключением доставки еды. Также албанцам рекомендуют работать из дома.

Новые меры вступят в силу в среду и будут действовать в течение 3 недель. Заместитель министра здравоохранения Мира Ракачолли заявила, что меры были приняты в связи с ростом числа новых заражений. Она добавила, что школы закрывать не будут, поскольку они не являются очагами заражения.

Отметим, в воскресенье в Албании был зафиксирован новый суточный рекорд. Кроме того, за последние пять недель с начала пандемии в Албании было зарегистрировано 44% от общего числа случаев заболевания и 30% смертей.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия планирует ввести расширенный ночной комендантский час из-за COVID-19.

Комендантский час для борьбы с эпидемией также ввела Португалия.

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