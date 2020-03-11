В Албании подтвердили первую смерть от коронавируса

Министерство здравоохранения Албании подтвердило первую смерть от коронавируса. Об этом сообщает Koha Jone.

Как отметили в местном Минздраве, жертвой коронавируса стал 73-летний пациент, который страдал также от хронических заболеваний сердца и легких. Он скончался 11 марта из-за осложнений заболевания.

Отметим, о первых случаях заболевания коронавирусом в Албании сообщили 9 марта. Тогда сообщили, что новым вирусом заболели отец и сын, которые недавно вернулись из Италии.

Напомним, в связи с распространением коронавируса в мире Кабинет министров принял решение о введении карантина в Украине с 12 марта по 3 апреля. В частности, будут закрыты все учебные заведения; запрещено проведение массовых мероприятий с более 200 участников; приостановлено авиасообщение со странами, где наблюдается вспышка COVID-19; закрытие большей части контрольно-пропускных пунктов на границе.

По состоянию на 11 марта в Украине официально подтвержден один случай заражения коронавирусом. 3 марта в Черновцах вирус был выявлен у мужчины, который вернулся в Украину из Италии.