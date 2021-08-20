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В Албании перенесли начало учебного года из-за роста новых случаев коронавируса

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Тирана, Пятница 20 августа 2021 15:59
В Албании перенесли начало учебного года из-за роста новых случаев коронавируса Фото: в Албании перенесли начало учебного года (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Албании приняло решение перенести начало учебного года в стране из-за роста заболеваемости коронавирусом. Большинство новых случаев инфекции вызвано штаммом "Дельта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Albanian Daily News.

"С учетом обеспокоенности учителей и родителей мы решили перенести дату начала учебного года с 1 сентября сначала на 13, а затем и на 27 сентября", - цитирует издание министра образования, спорта и молодежи страны Эвиса Куши.

По его словам, в период с 1 по 27 сентября учащиеся не должны посещать школы. Однако преподаватели будут находиться в них для проведения занятий в дистанционном режиме.

По данным Минздрава Албании, в августе зафиксирован рост числа новых больных коронавирусом. Большинство новых случаев заражения инфекцией вызваны штаммом "Дельта".

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