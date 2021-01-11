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В Албании начнется вакцинация от COVID-19

Автор: Андрей Козловский

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что 11 января в стране начнется вакцинация от коронавируса. Однако он не уточнил деталей процесса вакцинации, а именно, кто первым получит вакцину и какого протокола будет придерживаться страна.

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Об этом сообщает News Exit.

Как сообщается, спортивный стадион Эйр Албания в Тиране станет первым центром вакцинации. Правительство страны уже получило 500 тысяч доз COVID-вакцины компании Pfizer и BioNTech.

Ранее Рама объявил, что первые 10 750 доз вакцины поступят в Албанию на третьей неделе января. Еще 30 250 доз поступит в феврале, а остальное будет поступать ежемесячно согласно правительственному плану прививок.

Напомним, 6 января в Нидерландах начали массовую вакцинацию населения от коронавируса. Это последняя страна в Европейском Союзе, в которой стартовал процесс прививок.

Также РБК-Украина писало, что в мире уже более 30 стран начали вакцинацию от коронавируса. Вакцинируются люди из групп высокого риска.

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